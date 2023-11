Wetzlar. Netflix-Feeling holt am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr die Phantastische Bibliothek Wetzlar in die Turmstraße 20. Das Duo „Die Kulturtechniker“ inszeniert Edgar Allen Poes weltberühmte und derzeit auf Netflix laufende Gruselnovelle „Der Fall des Hauses Ascher“ im Rahmen eines elektronischen Lesekonzerts. Ralf Werner am Cello und Schauspieler Martin M. Hahnemann sorgen für wohliges Schauern und begeistern das Publikum mit orchestraler Streichmusik wie von Geisterhand und virtuoser Rezitation.