Der Flohmarkt im Dom-Gemeindehaus Wetzlar öffnet wieder

Wetzlar. Fast ein Jahr war der Flohmarkt im evangelischen Dom-Gemeindehaus Wetzlar in der Kirchstraße geschlossen. In dieser Zeit wurden Heizungsrohre durch die Räume gezogen. Die viele Monate andauernde Sanierung und die anschließende Renovierung der Räume im Untergeschoss des Gemeindehauses sind abgeschlossen. Wie der Leiter Klaus George bekannt gibt, öffnet der Flohmarkt am Samstag, 26. August, um 10 Uhr wieder.