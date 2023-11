Der Gewinner des Wetzlarer Jugendpreises steht fest

„Sie haben die Jugendarbeit mit Leben gefüllt. Besonders an solchen Abenden wie heute merkt man, mit wie viel Herzblut Sie dabei sind“, richtet sich Manfred Wagner in seiner Rede an Reiner Arnold. Doch nicht nur der Oberbürgermeister ist dankbar für ein solches Engagement. Für sein jahrzehntelanges Wirken in der Wetzlarer Kinder- und Jugendarbeit bekommt Arnold später noch Standing Ovations aus dem Publikum.