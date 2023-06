Der Golem – vom Mythos bis zur Ikone der Popkultur   

Wetzlar. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft lädt für Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr zu einem Vortrag in die Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20 ein. Die Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, Dr. Susanne Urban, bringt ihrem Publikum in einer bebilderten und mit Zitaten und Clips angereicherten Präsentation die sagenumwobene Figur des Golems aus der jüdischen Mythenwelt näher. Referentin Dr. Urban ist Chairwoman des „Jewish Heritage Network“. Sie hat zahlreiche Publikationen zu Themen wie jüdischem Erbe, Erinnerungen Überlebende der Shoah oder der Jugend-Aliyah und Displaced Persons veröffentlicht. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen per E-Mail an mail@phantastik.eu.