„Der Gott des Gemetzels“ im Kellertheater Wetzlar

Wetzlar. Das Kellertheater startet am Samstag, 30. September, mit der Aufführung „Der Gott des Gemetzels“ in den Herbst. Das Schauspiel aus dem Französischem von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel wird um 20 Uhr im Kellertheater Wetzlar, Brühlsbachstraße 2 aufgeführt. Zwei Jungen prügeln sich auf dem Schulhof, die Elternpaare treffen sich, um den Streit der Söhne pädagogisch richtig und politisch korrekt zu schlichten. Doch ohne es vorherzusehen, degeneriert das Treffen mit Wortgefechten und Handgreiflichkeiten zur Saalschlacht. Die nächsten Vorstellungen sind am Sonntag, 1. Oktober und Freitag, 6. Oktober, weitere Termine und Tickets gibt es online auf http://www.kellertheater-wetzlar.de/eintrittskarten/ oder an der Abendkasse, der Eintritt kostet 16 Euro.