Wetzlar. Der Theaterring Wetzlar zeigt am Freitag, 24. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar das Schauspiel „Der Graf von Monte Christo“ von Sarah Silbermann, nach einem Roman von Alexandre Dumas. Der junge Edmond Dantes ist glücklich in die schöne Mercedes verliebt und hat gerade die Beförderung zum Kapitän hinter sich, als er durch ein Komplott seiner Neider im Kerker landet. Ein Mithäftling verrät ihm die Lage eines Schatzes auf der Insel Monte Christo. Dantes kann nach 14 Jahren fliehen, findet den Schatz und betört mit seinem Reichtum die Pariser Gesellschaft unter neuem Namen: Graf von Monte Christo. Seine einstigen Widersacher sind dank ihrer Skrupellosigkeit bis in die allerhöchsten Positionen aufgestiegen – vor der bitteren Rache des Grafen sind sie trotzdem nicht sicher – bis er schließlich lernt, zu verzeihen.