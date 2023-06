Der Jugend eine Bühne geben

Wetzlar. Wetzlar.solidarisch, das zivilgesellschaftliche, unabhängige Bündnis für eine lebendige, demokratische Stadtgesellschaft, plant eine weitere Veranstaltung zum „solidarischen Herbst“. Wetzlar.solidarisch will vor allem auch jungen Menschen eine Bühne bieten. Um herauszufinden, was im Miteinander geht, lädt das Bündnis deshalb Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zu einem Kennenlerntreffen und einem ersten Gedankenaustausch für Freitag, 16. Juni von 16.30 bis 19.30 Uhr in die Colchesteranlage am Labyrinth ein.