Der "kleine Zug" vor dem großen

Noch ehe sich am Sonntag der große Faschingsumzug durch Wetzlar schlängelt, ist bereits am Samstag mächtig was los: Mit dem traditionellen "kleinen Zug" stürmt die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft das symbolische Rathaus am Fischmarkt und hisst seine Fahne. (© Heike Pöllmitz)