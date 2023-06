Der soziale Wohnungsbau auf der Intensivstation

Wenn Gesellschaften wie die WWG aktuell bauen, dann sind es oft bauliche Veränderungen, Modernisierungen im Bestand, zum Beispiel. Neu gebaut wird in Wetzlar und auch in Hessen wenig, zumindest was die kommunalen Gesellschaften angeht. Auf ihnen lasten hohe Baupreise und viele Auflagen. (© Pascal Reeber)