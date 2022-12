Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Am Wochenende hatten in einem kleineren Zuchtbetrieb in Münchhausen erste Laboruntersuchungen den Verdacht auf die Tierkrankheit gestützt. Alle rund 25 Tiere des Betriebes wurden daraufhin aus Sicherheitsgründen getötet. Das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Löffler-Institut hat nun am Mittwochnachmittag den Ausbruch der Geflügelpest in Münchhausen bestätigt. Auswirkungen auf die bisherigen Schutzmaßnahmen hat diese amtliche Feststellung jedoch nicht, wie der Kreis Marburg-Biedenkopf mitteilt.