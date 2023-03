Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Mittelhessen. Heute finden Sie in unserem Tagesrückblick unter anderem diese Themen: Glätte führt in Mittelhessen zu zahlreichen Unfällen; Ermittlungen wegen versuchter Tötung eines Polizisten gegen Autofahrer. Und: Dicke Luft in Roth: Selzer-Betriebsrat verlangt Dialog.