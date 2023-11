Der Weltraum – unendliche Weiten – und wir

Wetzlar. Seit Anfang Oktober ist die Phantastische Bibliothek im Besitz eines über zwei Meter langen Modells der originalen Enterprise D. Wie es dazu kam, davon erzählt Thomas Le Blanc am Freitag, 24. November, um 19 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Alles, was man sonst noch über das Star-Trek-Raumschiff wissen muss, erklärt Bettina Wurche. Natürlich ist auch Zeit, das Modell ausgiebig zu betrachten. Der Eintritt ist frei, Spende wird erbeten. Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder unter Telefon 06441-4001-0.