Der Wetzlarer Domplatz, wie er früher war

Wetzlar. Der Abbruch des Stadthauses am Dom hat begonnen. Am Platz des 70er-Jahre-Baus sollen bis 2025 die Domhöfe entstehen. Wir haben unsere Leser um Fotos des Domplatzes vor und während der Errichtung des Stadthauses gebeten. An dieser Stelle finden Sie einige der Einsendungen. Wir werden in den kommenden Wochen weitere historische Fotos veröffentlichen.