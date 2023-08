Der Wetzlarer Otto Klaus schaut auch mit 95 „immer nach vorn“

Wetzlar. Im Seniorenzentrum „Alte Lahnbrücke“ feiert Otto Klaus am 1. August seinen 95. Geburtstag. „Man mag gar nicht glauben, dass man schon so alt ist“, scherzt der immer gut gelaunte Senior mit dem Lebensmotto „Immer nach vorne schauen“. So gewinnt er allem Neuen in seinem Leben die gute Seite ab. Noch immer achtet er auf seine Ernährung und seine Gesundheit. „Viel Bewegung ist das A&O“, weiß der Jubilar und dreht jeden Tag seine 30 Runden auf dem großen Balkon. Im Seniorenzentrum nimmt er nach Möglichkeit an allem teil. Auch sein Geburtstag wird dort gefeiert.