Der Wetzlarer Phantastikpreis 2023 geht an Maja Ilisch

Die Begründung der Jury lautet: „‘Unten‘ ist eine spannende Erzählung, in der sich ein Kind aufmacht, um trotz aller Regeln ihre verschwundene und durch ein anderes Mädchen ersetzte beste Freundin zu suchen. Düster mutet die Welt des großen Hauses an, in der Nevo auf ihrer Suche immer tiefer steigt. (...) Das gigantische Haus erweist sich im Verlauf der Erzählung als phantastische Verdichtung der Welt. Ilisch gelingt es, das, was Texte von Kafka, Orwell oder Lewis Carroll auszeichnet, für jüngere Leser greifbar zu machen: die Frustration an einer Welt, die sich aufgrund ihrer Regeln dem gesunden Menschenverstand entzieht. (...) ‚Unten‘ ist ein ganz besonderes Kinderbuch, das auch Erwachsene zum Nachdenken bringt.“