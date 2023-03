Wetzlar. Unter dem Motto „Ein Heidenspaß mit Joseph Haydn“ wird am Freitag, 17. März, um 18 Uhr in den Räumen der Freiherr-vom-Stein-Schule, Musikraum, Stoppelberger Hohl 89, Thomas Sander diesen Komponisten in der ihm bekannten humorvollen, aber tiefgründigen Art vorstellen. Schüler der Freiherr-vom-Stein-Schule werden eine Einlage geben. Der Eintritt ist frei.