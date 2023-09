Wetzlar. Der Förderverein Stadtwald Wetzlar lädt für Freitag, 8. September, um 18.30 Uhr in die Alte Aula, Wetzlar, Obertorstraße ein. Auch in diesem Jahr führt der Klimawandel an den Baumbeständen im Wetzlarer Wald zu starken Schäden, Bäume mussten gefällt werden und durch klimafestere Baumarten ersetzt werden. Stefan Nowak, Abteilungsleiter Hessen Forst, spricht über die aktuelle Situation in Hessens Wäldern.