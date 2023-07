Die Bebelschule in Wetzlar ist jetzt eine „Bikeschool“

Organisator Jochen Horz fand: „Welche Schule ist besser geeignet als die unsere, liegen wir doch direkt am Radweg R7 und alle Schüler könnten mit dem Fahrrad kommen.“ Viele tun dies schon, doch die Zahl soll erhöht werden. „Wir haben Dank der AOK 14 Fahrräder bekommen, die derzeit in der Mountainbike AG zum Einsatz kommen, in der Techniktraining ebenso Thema ist, wie Hilfe unterwegs oder die Wartung und Reparatur der Bikes“, erläuterte Horz. Er wies auch auf den Schutz der Natur und die Förderung sozialer Kompetenzen hin. Außerdem dankte er dem Förderverein der ABS für die Restfinanzierung der Räder in Höhe von 2000 Euro.