Die "beste Mama der Welt" wird 90

"Für die beste Mama der Welt" prangt auf einem Teller auf dem Wohnzimmertisch und betrachtet man den Lebenslauf der Seniorin, kann man sich gut vorstellen, dass dieses Geschenk von Herzen kam. Einen Haushalt mit sieben Personen am Laufen zu halten und "nebenbei" auch noch arbeiten zu gehen, verlangt eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen, wenn man den Kindern noch die nötige Nestwärme geben will. Viel Energie steckt heute noch in dem Geburtstagskind, auch wenn die Knochen nicht mehr so wollen. Sie schafft noch eine Menge für ihr Alter und das Geschehen in der Familie erlebt sie mit großem Interesse. "Ich habe liebe Kinder, die immer da sind, wenn sie gebraucht werden", freut sie sich. Und für Hündchen "Tracy" konnte sogar ein Gassigänger gefunden werden.