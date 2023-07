Die Fallstricke des Rauchens

Wetzlar. Einen humorvollen Abend mit Johannes Hallervorden erleben die Zuschauer am Dienstag, 25. Juli, um 20.30 Uhr im Lottehof in Wetzlar. Der letzte Raucher in Gestalt von Johannes Hallervorden wurde zum Rauchen auf den Balkon verbannt und dort einfach vergessen. Und so verbringt er eine kalte Nacht auf dem Balkon. Zum Glück hat er (fast) genügend Zigaretten und wahnwitzige Geschichten auf Lager, um die schweren Stunden zu überleben – wenn auch nur sehr knapp. Karten für 28 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.