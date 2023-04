Die feinen Töne im Wetzlarer Dom kommen aus der Vakanz

Normalerweise ist deren musikalische Gestaltung eine Aufgabe des Domkantors. Doch diese Stelle war nach dem Weggang von Valentin Kunert im September 2022 vakant. Doch der Domchor habe in der Vakanzzeit weiter geprobt. Mit großem Engagement hätten musikalisch gebildete Ehrenamtliche die Chorleitung vorübergehend übernommen, berichtet die katholische Gemeinde Wetzlar in einer Pressemitteilung. Mechthild Komesker habe die klassischen Stücke mit dem Chor eingeübt, Thorsten Schauss die neuen geistlichen Lieder. Michael Dörr, Thorsten Schauss und Annemarie Hammann übernahmen in der kantorlosen Zeit viele Orgeldienste in den Wetzlarer Kirchen. Die Ostergottesdienste sind nun zugleich ein Debüt für den neuen Domkantor Sebastian Seibert. Der hat seine Stelle just zum 1. April angetreten. Schon aus der Ferne hat er das Programm gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vorbereitet. Er wird den Chor an der Orgel begleiten und in der Osternacht das "Exultet" singen, das traditionelle große Osterlob. In der Liturgie am Ostermontag singt der Domchor unter der Leitung von Mechthild Komesker die Messe brève no.7 von Charles Gounod. Kantor Seibert begleitet sie an der Orgel.