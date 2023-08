Die Glasdächer am Busbahnhof Wetzlar werden gereinigt

Wetzlar. Die Stadtverwaltung Wetzlar teilt mit, dass von Dienstag, 8. August, bis Donnerstag, 10. August, die Glasdächer im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofes Wetzlar und am Bahnhof gereinigt werden. Hierbei müssen Teilabschnitte zeitweise gesperrt werden, um die Verkehrssicherheit der Passanten zu gewährleisten. Busse fahren dann an benachbarten Haltepunkten ab. Der Treppenturm an der Überführung ist an einem Tag für einige Stunden nicht begehbar.