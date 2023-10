Wetzlar. This is the Greatest Show! Die größten Musical-Hits aller Zeiten werden am Sonntag, 3. März, um 19 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1 zu hören sein. Präsentiert werden sie von Jan Ammann, Friedrich Rau, Maricel, Patrick Stanke, Michaela Schober und Verena Mackenberg – sechs der beliebtesten Musicalstars Deutschlands. Neben der skurrilen Filmwelt stehen die größten Musicalbühnenerfolge der letzten vier Jahrzehnte auf dem Programm, wie „Cats“, „Dirty Dancing“, „Eiskönigin“, „Moulin Rouge“, „Romeo & Julia“ und viele andere mehr. Karten gibt es von 49,90 bis 94,90 Euro (zzgl. Gebühr) online auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.