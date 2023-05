Die koptisch-orthodoxe Gemeinde lädt ein

Wetzlar. In Wetzlar gibt es seit einem Jahr eine koptisch-orthodoxe Kirche, St. Maria und St. Elisabeth in der Kalsmuntstraße 66. Dorthin laden die Katholische Erwachsenenbildung Limburg und Wetzlar – Lahn-Dill-Eder (KEB) und die koptisch-orthodoxe Diözese Süddeutschland/Kloster Kröffelbach für Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr ein. Ein Vortrag beleuchtet die Grundlagen der koptisch-orthodoxen Kirche sowie die aktuelle Situation der koptischen Gemeinden in Deutschland. Der Eintritt ist frei.