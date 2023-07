Die Lahn-Dill-Kliniken fahren jetzt auch elektrisch

Für den Bereitschaftsdienst der Abteilung Bau und Technik am Standort Wetzlar ist jetzt der erste vollelektrische Kleintransporter im Einsatz. Er hat 122 PS und eine Reichweite von 301 Kilometern. Geladen wird das Fahrzeug an eigens für dieses Fahrzeug montierten Wallboxen an den Standorten Wetzlar, Braunfels und Dillenburg.