Die Lebensretter aus dem Schützenheim

Herr Palzer, was genau ist am 25. November in Hermannstein passiert?

Nun, wir hatten eine Vorstandssitzung und dann bleibt man danach ja immer noch ein wenig zusammen. Tom war auch da, er stand hinter der Theke. Ich wollte in die Küche und musste dafür an der Theke vorbei. Und wie ich hinter ihm stehe, da fällt er mir einfach in die Arme. Erst dachte ich, er will mich verarschen. Aber ich habe dann gesehen, wie er im Gesicht aussah und da war mir klar, es ist ernst. Jochen stand vor der Theke, ich habe ihn gerufen und dann haben wir sofort angefangen mit der Reanimation bis der Rettungsdienst eingetroffen ist.