Die Linie 15 in Wetzlar fährt eine andere Route

Wetzlar. Am Montag, 4. September, nimmt die Theodor-Heuss-Schule zum neuen Schuljahr den Unterricht in ihrem neuen Gebäude in der Spilburg auf. Dort hat die Stadt Wetzlar auch die beiden neuen Haltestellen Theodor-Heuss-Schule in Betrieb genommen. Die Linie 15 (Bahnhof/ZOB-Krankenhaus) wird künftig diese Haltestelle anfahren, teilt die Lokale Nahverkehrsorganisation der Stadt Wetzlar mit. Dafür wird die Linie 15 nicht mehr an der Haltestelle Sportparkstraße halten.