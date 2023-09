Die Nebenkostenabrechnung verstehen

Wetzlar. Die Volkshochschule Wetzlar bietet am Mittwoch, 20. September, von 18.30 bis 20 Uhr eine Veranstaltung zum Verständnis von Betriebs- und Nebenkosten an. Es werden Abrechnungspositionen entschlüsselt und über die gesetzlichen Verordnungen Klarheit geschaffen. Nicht nur für Mieter und Vermieter, sondern auch für Eigentümer geeignet. Die Gebühr beträgt 13 Euro (Kurs-Nummer 231-1505). Die Anmeldefrist endet am 16. September. Anmeldung und Beratung online auf www.vhs-wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99-4301.