Die Power Bande ist unterwegs

Wetzlar. Das Schuljahr geht zu Ende, die Sommerferien stehen vor der Tür. Aber nicht allen Familien ist es finanziell möglich, in den Urlaub zu fahren. Doch auch zu Hause können Kinder viel Abenteuer und Abwechslung erleben, vor allem wenn sich die Power Bande in ihrem Wohnquartier ankündigt. Während der gesamten Ferien wird ein pädagogisch erfahrenes Team im Auftrag der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) durch Hessen reisen, um mit den Kindern einen Nachmittag lang zu spielen, toben, klettern, werfen und hüpfen. Im Gepäck hat die Power Bande jede Menge Spielideen und gute Laune. Mitmachen bei der Power Bande können alle Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, jüngere Teilnehmer müssen aus haftungsrechtlichen Gründen von ihren Eltern begleitet werden. Am Montag, 10. Juli, macht die Power Bande von 15.30 bis 18.30 Uhr, in der Wetzlarer Bredowsiedlung, auf der Grünfläche zwischen Karlstraße und Bredowstraße halt.