„Die Prinzen“ auf Jubiläumstournee

Wetzlar. Die Erfolgsbilanz der Prinzen liest sich beeindruckend: fünf Millionen Konzertbesucher, elf veröffentlichte Studioalben, sechs Millionen verkaufte Tonträger. Ihre Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Deutschland“ erreichten Kultstatus. Kein Wunder also, dass Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfgang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander „Ali“ Zieme in ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Im Rahmen ihrer „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ Jubiläumstournee machen sie am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1 Station. Tickets gibt es ab 49,90 Euro online auf www.konzertbuero-bahl.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für Rollstuhlfahrer und Ausweis B-Inhaber gibt es online auf info@konzertbuero-bahl.de oder unter Telefon 06404-5069985. Bei dem Termin handelt es sich um die Nachholveranstaltung vom 13. November 2022. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.