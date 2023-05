Die Seriale kehrt nach Gießen und Wetzlar zurück

Gießen/Wetzlar. Die Seriale, das „DigitalSeriesFestival Giessen“ geht in diesem Jahr in die neunte Runde. Vom 14. bis 19. Juni 2023 sind im Kinocenter Gießen und Open Air wieder internationale Highlights kurzformatiger Serien auf der großen Leinwand zu sehen. Zahlreiche Serienmacher aus aller Welt sind zu Publikumsgesprächen anwesend. Das Komitee um Programmdirektorin Beate Bambauer hatte die schwierige Aufgabe, aus vielen qualitativ hochwertigen Einreichungen und einer großen Genrevielfalt eine Auswahl zu treffen. Im Wettbewerb stehen nun 50 Serien und Pilotepisoden aus 18 Ländern. Darunter befinden sich elf Beiträge aus Deutschland, davon fünf von hessischen Filmemachern. In 20 Kategorien wählt eine internationale Jury die besten Serien des Jahres aus. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bei der festlichen Preisverleihung am 18. Juni im Gießener Rathaus ausgezeichne.