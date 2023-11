Die Sonne zeigt ihre Kraft über Wetzlar

Wetzlar. Am Sonntagabend sind in der Region wieder deutlich Polarlichter zu sehen gewesen. Viele haben die Gelegenheit genutzt und auf den Auslöser gedrückt. Ein besonders schönes Foto ist dabei Horst Maurer von seiner Terrasse in Wetzlar aus gelungen. „Trotz starken Windes und Wolken konnte ich von der Terrasse aus zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Uhr deutliches Polarlicht fotografisch nachweisen“, schreibt er dazu.