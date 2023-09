Die „Space Party Crew against Aids“ verteilt 5500 Euro

Neven Subotić wurde 1988 in Banja Luka, im ehemaligen Jugoslawien geboren und kam 1990 wegen der Spannungen im Balkan mit seinen Eltern nach Deutschland. Seine Profikarriere begann 2007 beim 1. FSV Mainz 05. Er war für Borussia Dortmund – „bei Jürgen Klopp, den kennt man“, was für Gelächter im Saal sorgte –, für den den 1. FC Köln aktiv und stand später in der französischen Ligue 1 bei AS Saint-Étienne und dann wieder in Deutschland in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag.