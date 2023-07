Die Stadt Wetzlar bildet ehrenamtliche Vormunde aus

„Die Vormundschaft ist als unbedingte parteiische Interessensvertretung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu verstehen, die einerseits anspruchsvoll und verlässlich die Entwicklung der jungen Menschen in einer vertrauensvollen zu ihnen Beziehung eng begleitet. Andererseits ist sie eine verantwortungsvolle Aufgabe in der aktiven Mitgestaltung ihrer jeweiligen Lebens- und Entwicklungsphase hin zu einer eigenständigen Persönlichkeit“, erklärte König im Rahmen des letzten Schulungstermins. Wenn Eltern oder andere Sorgeberechtigte aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage seien, ihr Kind vor Gefahren zu schützen, werde in einem familiengerichtlichen Sorgerechtsverfahren ein Teilentzug oder ein Entzug der elterlichen Sorge beschlossen. Dann werde ein Vormund für das betreffende Kind bestimmt. Er übernehme die rechtliche Vertretung des Kindes gegenüber Dritten und sei unter anderem verpflichtet, nachhaltig Schutz, Erziehung, Fürsorge und Pflege des Kindes zu gewährleisten und zu fördern.