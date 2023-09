Die Stadt Wetzlar wirbt für ihre digitalen Angebote

Wetzlar. Mit einem „Tag der digitalen Bildung“ hat die Stadt Wetzlar in der Stadtbibliothek erstmals über praktische Anwendungen der Digitaltechnik informiert. So wurde über die „Integreat-App“ des Lahn-Dill-Kreises informiert, die in zehn verschiedenen Sprachen unter anderem lokale Angebote, Tipps und Beratungsadressen für Migranten bündelt. In Vorträgen ging es um Sicherheit im Netz und Künstliche Intelligenz gehalten, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung. Außerdem gab es einen „Markt der Möglichkeiten“ und ein „Smartphone-Café`“. Letzteres richtet sich besonders an Senioren, die ihre Fragen rund um Handy und Smartphone loswerden konnten. Das „Smartphone-Café“ ist künftig an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6, geöffnet.