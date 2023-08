Die Tom Pfeiffer Band zieht 1500 Besucher auf Wetzlars Domplatz

Die Rockmusik der 1970er- und 1980er-Jahre traf den Geschmack der Besucher, sind doch etliche mit diesen Liedern aufgewachsen. Dazu gehörte „Rosanna“ der amerikanischen Band„Toto“ aus dem Jahr 1982, oder „Have you heard about the lonesome loser“ aus dem Jahr 1979 der australischen „Little River Band“. Auch „When I was young“ von „Eric Burdon andThe Animals“,das schon Anfang 1967 herauskam, hat die Besucher begeistert, ebenso Lieder wie „Breakfast in America“, „One more night“ und „With oder without you“.