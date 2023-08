Die Tourist-Info Wetzlar ist nun Reservix-Vorverkaufsstelle

Wetzlar. Ab sofort ist die Tourist-Information Wetzlar offizielle Vorverkaufsstelle von Reservix. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung. Auf diesem Ticketportal gebe es gut 90.000 Veranstaltungen, wie Konzerte, Comedy und Festivals. Darunter seien viele Events in Wetzlar. Interessierte können sich so auch für alle Veranstaltungen des Kellertheaters und des Kulturzentrums Franzis, aber auch für viele Angebote der Stadthalle und der Buderus Arena Tickets in der neuen Vorverkaufsstelle sichern. Die Tourist-Information befindet sich in der Wetzlarer Altstadt am Domplatz 8. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr und Sonntag (Mai bis September) von 11 bis 15 Uhr.