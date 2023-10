Die Verkehrswende nimmt in Wetzlar Fahrt auf, oder?

Auf dem Lahnuferweg in Niedergirmes, kurz vor der Eisenbahnbrücke über die Lahn, befindet sich eine von fünf Zählstellen für den Radverkehr in Wetzlar. Dort wurden im vergangenen und in diesem Jahr die meisten Radler in der Stadt gezählt, in diesem Jahr lag deren Zahl dabei um fast 40 Prozent höher als 2022.