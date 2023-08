Die Volksbank Mittelhessen verlost 165.000 Euro an 165 Vereine

Das sind die weiteren Gewinner aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung: Archäologie im Gleiberger Land Biebertal, Bürger-Aktionsgemeinschaft „Schöne Altstadt“ Bad Laasphe, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ehringshausen, Deutz & Klassiker Wettenberg, Familien- und Seniorenrat der Gemeinde Lohra, Fischereiverein „Gut Biß“ Braunfels, Förderverein der Grundschule Langgöns, Förderverein der Kleeblattgrundschule in Oberkleen, Förderverein Grundschule Ulmtal, Frauenchor „Cantemus“ Naunheim, Frauentöne Hüttenberg, Freundeskreis Altes Rathaus Lohra, Fußballsportverein 1946 Dillheim, Gesangverein Liederkranz Dornholzhausen, Gesprächskreis Herzkrankheiten Wetzlar, Handballspielgemeinschaft Kleenheim-Langgöns, Heimat- und Geschichtsverein Steindorf, Kinder-Intensivmedizin und Pflege Marburg in Gladenbach, Karanjorro – Bildung und Entwicklung im Senegal in Aßlar, Karnevalclub Tiefenbach, Naturschutzbund Deutschland in Wettenberg, Obst- und Gartenbauverein Rechtenbach, Obst- und Gartenbauverein 1949 Daubhausen, Reit- und Fahrverein Wetzlar, Schützenverein „Volle Zehn“ Biskirchen, Schwarz-Rot-Club Wetzlar, Soli Deo Gloria Wetzlar, Ski-Club Wetzlar 1911, Space Party Crew against Aids Wetzlar, Sportfreunde 1956 Katzenfurt, Sportgemeinschaft 1956 Oberwetz, Sportschützen Niederwetz, Tandia – Förderung von Gesundheit und Bildung in Tansania in Langgöns, Turn- und Sportverein „Nassau“ 1920 Beilstein, Turn- und Sportverein 1919 „Hüttenberg“ Niederkleen, Turnverein 1908 Gladenbach, Verein der Feuerwehr Katzenfurt, Verein Freiwillige Feuerwehr Dutenhofen und Verein Freiwillige Feuerwehr Niederbiel.