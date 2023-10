Die Wetzbachtalschule ist jetzt musikalische Grundschule

Die Wetzbachtalschule ist nach eigenen Angaben eine von elf musikalischen Grundschulen im Schulamtsbezirk und Regionalverbund Lahn-Dill/Limburg-Weilburg. Weitere sind: die Lotte-Eckert-Schule in Waldsolms, die Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid, die Juliane-von-Stolberg-Schule in Dillenburg, die Pestalozzischule in Herborn, die Erlenbachschule in Elz, die Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen, die Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar und Runkel, die Theodor-Heuss-Schule sowie die Schule am Eschilishov in Limburg.