Die Wetzbachtalschule n Nauborn ist musikalische Grundschule

Bei einer Feierstunde in der Landesmusikakademie in Schlitz übergab Kultusstaatssekretär Manuel Lösel im Beisein von Schulamtsdezernent Matthias Fink die Ernennungsurkunde an die Musikkoordinatorin und stellvertretende Schulleiterin Katja Wenzel. Sie habe im Rahmen des Projekts an einer dreijährigen Fortbildungsreihe teilgenommen und koordiniere den Schulentwicklungsprozess für die Wetzbachtalschule, teilte die Schule mit.