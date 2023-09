Die Wetzlarer können ihre Altstadt mitgestalten

Wo und für wen braucht es Parkplätze in der Altstadt? Was ist mit mehr Begrünung, um den Stadtkern nachhaltig aufzuwerten? An welchen Stellen können Wasserspiele und Trinkbrunnen entstehen? Und wie kann Wohnen in der Altstadt attraktiver gemacht werden? Zu solchen und ähnlichen Fragen werden in den Planungsstätten zusammen mit den Bürgern viele Maßnahmen und Leitlinien formuliert. Ziel sei ein „Kompass“ für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung der Wetzlarer Altstadt.