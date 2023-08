Die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill legt am Brückenfest los

Wetzlar. Die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill richtet während des Brückenfests in Wetzlar einen Tag der offenen Tür aus. Besucher können am 2. und 3. September einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Einrichtung näher kennenlernen. Zudem gibt es am 2. September den ganzen Tag über Konzerte und Projekte im und vor dem Haus der Musik. Beginn ist um 10 Uhr mit „Singen-Spielen-Tanzen“, einem Mitmachprogramm der Grundstufe für Kinder bis 6 Jahren. Um 11 Uhr beginnen Konzerte mit dem Blasorchester „Jetzt oder Nie“, gefolgt von Unterhaltungsmusik mit Klavier- und Hornensembles. Für alle Klassik-Liebhaber gibt es ab 15 Uhr ein besonderes Highlight im Konzertsaal. Ab 17 Uhr betreten die Schüler- und Lehrerbands der Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill die Bühne am Schillerplatz und werden den Zuhörern bis spät in den Abend hinein einheizen!