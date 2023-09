Die Winters feiern in Dalheim ihre eiserne Hochzeit

Wetzlar. In Dalheim feiern Albert und Ursula Winter, geborene Jordan, am Dienstag, 26. September, ihre eiserne Hochzeit. Gerade hat die Jubelbraut ihren 90. Geburtstag gefeiert, schon steht das nächste Fest an. Sie ist in Breslau geboren und zog 1945 mit ihrer Familie nach Stolberg im Erzgebirge. 1956 machte sie sich heimlich auf den Weg in den Westen und kam nach Wetzlar, wo sie Bekannte hatte. Der 1955 geborene Sohn Frank blieb zunächst bei ihrer Mutter. In Wetzlar fand Ursula Jordan ihr Glück. Arbeit gab es als Stationshilfe im Krankenhaus, und ihren Mann Albert lernte sie noch im selben Jahr in der „Domschänke“ kennen.