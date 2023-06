„Die Wunderübung“ im Wetzlarer Lottehof

Wetzlar. Sich mal so richtig streiten, dass die Fetzen fliegen. In diesen „Genuss“ sind die drei Schauspieler Jens Schomber, Jessica Bühler und Verena Kowarsch am Freitagabend im Wetzlarer Lottehof gekommen. Denn sie spielten die Hauptrollen in der Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer. Regisseur Tim Klucken, selbst Therapeut, inszenierte die Paartherapie mit viel Humor und feinen Nuancen in den leisen Szenen. Eine bravouröse Inszenierung in einer stimmungsvollen Kulisse vor 240 gut gelaunten Zuschauern.