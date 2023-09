Die Zahl der Ausbildungsverträge an Lahn und Dill steigt

Bei der Loh Group, größter Arbeitgeber der Region, haben 45 junge Leute eine Ausbildung begonnen. Insgesamt hat das Unternehmen nach Angaben von Ausbilder Ulrich Hof 260 Jugendliche in Ausbildung, darunter auch duale Studenten. Die Bewerberzahlen sind nicht mehr so hoch wie in Vorjahren. Die Firmengruppe unterhält eine eigene Ausbildungswerkstatt in Haiger. Um junge Leute zu gewinnen, ist die Loh Group bei Messen präsent. Fast jede Woche kommen Schulklassen in die Betriebe, um den Jugendlichen die Möglichkeiten der Ausbildung nahezubringen.