Diebe stehlen Benzin aus Schuppen

WETZLAR. In einen Schuppen des evangelischen Kindergartens "Bredowsiedlung" in Wetzlar sind am vergangenen Wochenende Diebe eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschafften sie sich zwischen 17 Uhr am Samstag (4. März) und 13.30 Uhr am Sonntag (5. März) Zutritt zum Gelände in der Karlstraße. Sie hebelten eine Tür zum Gartenschuppen des Kindergartens auf. Aus diesem stahlen sie zwei Benzinkanister mit rund zehn Litern Benzin. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180.