Digitaler Vortrag zu sozialen Berufen

Wetzlar/Dillenburg. Am Donnerstag, 9. Februar, um 17 Uhr, informieren Expertinnen der Arbeitsagentur im Rahmen einer digitalen Veranstaltung über Orientierungswege in den sozialen Berufen. Vorgestellt wird dabei insbesondere das Berufsbild Erzieher/in. Erläutert werden Ausbildungsformen, Zugangsvoraussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten der Ausbildung, berichtet die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. Die Skype-Veranstaltung dauert 75 Minuten. Anmeldungen sind bis Dienstag, 7. Februar per Mail an Mainz.BIZ@arbeitsagentur.de möglich. Die Einwahldaten werden am Vortag der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.