Digitaltag im Wetzlarer Rathaus

Wetzlar. Am Freitag, 16. Juni, findet der vierte bundesweite Digitaltag statt. Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Auch die Stadtverwaltung Wetzlar beteiligt sich mit einem „Tag der offenen digitalen Rathaus-Tür“ von 13 bis 16 Uhr. Neben der Einführung in die Online-Beteiligungsplattform „mitgestalten.wetzlar.de“ werden die verschiedenen Möglichkeiten der Online-Leistungen erklärt. Das Team der Stadtbibliothek ist unter anderem mit seinen Robotern im Eingangsbereich des Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30, präsent. Eröffnet wird der Digitaltag um 13 Uhr von Oberbürgermeister Manfred Wagner. Es besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung hybrid per Zoom zu verfolgen. Eine Umfrage zu den Erfahrungen und Wünschen für die Digitalisierung in Wetzlar findet noch im gesamten Juni statt. Alle Informationen zur Aktion und der Zoom-Link steht online auf https://mitgestalten.wetzlar.de.