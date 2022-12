Dom-Türmer Henno unterwegs in der Wetzlarer Altstadt

WETZLAR. Die "ErlebnisSTATTFührung" rund um den Dom-Türmer "Henno und das Wunder zu Wetzlar" ist in einer Neubearbeitung in eine zweite Runde gestartet. Die Mischung aus Kostümführung und Theaterstück werde in der Adventszeit in der Wetzlarer Altstadt aufgeführt, erläutert die Tourist-Information in einer Pressemitteilung.